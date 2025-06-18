Данные об остановке наступления ВС РФ в Сумской области не подтвердились

В соцсетях начала распространяться информация о том, что наступление Российской армии в Сумской области Украины якобы успешно остановлено. Эти данные фигурируют в видео, опубликованном на канале FREEДOM на YouTube.

Эта информация не соответствует действительности. Только на прошлой неделе ВС России взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в Сумской области. Также накануне подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области.

Кроме того, 17 июня российским военным удалось разгромить элитные подразделения украинских войск под Сумами, из-за чего у командования ВСУ началась паника. Речь шла о 71-й отдельной егерской бригаде, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, а также опытных бойцах из 225-го отдельного штурмового батальона.

Наступление российских бойцов на данном участке фронта подтверждают и на Украине. Так, согласно данным карт украинского военного паблика Deep State по состоянию на 18 июня, армия РФ продвинулась около Юнаковки Сумской области, а также в двух местах к югу от Константиновки.

Более того, Генштаб ВСУ официально включил северо-слобожанское направление в сводки из зоны СВО в связи с продвижением ВС России в Сумской области. Как указали в ведомстве, такое решение было принято из-за продвижения российских сил в сумском приграничье.

Как отмечали в Минобороны РФ, российские военные ежедневно ликвидируют десятки единиц техники и личного состава ВСУ под Сумами. Военнослужащие ВС России нарушают логистику противника и препятствуют снабжению передовых подразделений украинской армии, что позволяет сорвать их ротацию и помочь в углублении и расширении зоны безопасности в регионе.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».