Мужчину с деревянным колом арестовали за нападение на «волка-оборотня»

В США мужчина напал на знакомого и попытался вбить ему в сердце деревянный кол

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, арестовали охотника на оборотней. Об этом сообщает Fox13.

По утверждению очевидцев, 24-летний Хосе Мануэль Перес и его знакомый обедали в некоем заведении. Неожиданно Перес напал на своего спутника и попытался вбить ему в сердце деревянный кол с гвоздем, который был у него с собой.

Мужчина сумел вырваться и убежать. Перес попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники полиции. У него нашли рюкзак, украденный у потерпевшего, и несколько камней. Как объяснил Перес, он совершил нападение, потому что его знакомый был «волком-оборотнем». Камни требовались ему, потому что он боится оборотней.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиски волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

