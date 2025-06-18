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13:06, 18 июня 2025Из жизни

Мужчину с деревянным колом арестовали за нападение на «волка-оборотня»

В США мужчина напал на знакомого и попытался вбить ему в сердце деревянный кол
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, арестовали охотника на оборотней. Об этом сообщает Fox13.

По утверждению очевидцев, 24-летний Хосе Мануэль Перес и его знакомый обедали в некоем заведении. Неожиданно Перес напал на своего спутника и попытался вбить ему в сердце деревянный кол с гвоздем, который был у него с собой.

Мужчина сумел вырваться и убежать. Перес попытался скрыться, но вскоре его задержали сотрудники полиции. У него нашли рюкзак, украденный у потерпевшего, и несколько камней. Как объяснил Перес, он совершил нападение, потому что его знакомый был «волком-оборотнем». Камни требовались ему, потому что он боится оборотней.

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Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиски волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

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