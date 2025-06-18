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15:29, 18 июня 2025Забота о себе

Россиян предупредили о коварстве родинок на лице

Врач Антонова призвала проверить родинку с неровными краями и большим диаметром
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Дерматолог Ольга Антонова предупредила россиян, что родинки на лице являются особенно коварными. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила Антонова, во-первых, родинки на лице регулярно подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения. Во-вторых, их легко можно травмировать при бритье и умывании. Кроме того, человек привыкает к родинкам на лице, поэтому за ними перестают следить, заявила врач.

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Также медик рассказала о тревожных признаках, при появлении которых необходимо обязательно обращаться в больницу. Так, Антонова призвала проверить родинку на лице, если она имеет неровные края, размытые границы, неоднородные вкрапления или диаметр больше шести миллиметров.

Ранее дерматолог Айрис Гонсалес Вильянуэва рассказала, как побороть чрезмерную потливость. По ее словам, для этого можно прибегнуть к аппаратным методикам.

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