Россиян предупредили о коварстве родинок на лице

Врач Антонова призвала проверить родинку с неровными краями и большим диаметром

Дерматолог Ольга Антонова предупредила россиян, что родинки на лице являются особенно коварными. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как отметила Антонова, во-первых, родинки на лице регулярно подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения. Во-вторых, их легко можно травмировать при бритье и умывании. Кроме того, человек привыкает к родинкам на лице, поэтому за ними перестают следить, заявила врач.

Также медик рассказала о тревожных признаках, при появлении которых необходимо обязательно обращаться в больницу. Так, Антонова призвала проверить родинку на лице, если она имеет неровные края, размытые границы, неоднородные вкрапления или диаметр больше шести миллиметров.

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