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10:17, 18 июня 2025Культура

Умерла звезда фильма «Любовь и голуби»

Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Любовь и голуби»

Звезда легендарного советского фильма «Любовь и голуби», народная артистка России Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Об этом говорится на сайте Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что актриса «была столпом труппы Художественного театра» и «человеком предельно честным, настоящим во всем».

Как уточнили в театре, о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Наталья Тенякова родилась в 1944 году, она окончила ЛГИТМиК. На счету актрисы множество работ в театральных постановках и фильмах, в том числе одна из главных ролей в картине «Любовь и голуби», где она сыграла бабу Шуру. Она также снималась в таких картинах, как «Зеленая карета», «Старшая сестра», «Наши знакомые» и «Дядюшкин сон». Лауреат премии «Золотая маска».

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