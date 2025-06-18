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21:27, 18 июня 2025Россия

В Госдуме предложили обсудить перевод накоплений россиян в программу ПДС

Депутат Аксаков предложил обсудить перевод накоплений из НПФ в программу ПДС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил обсудить автоматический перевод накоплений из НПФ в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такое мнение он выразил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«По крайней мере, об этом надо дискутировать, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, кто еще не перешел в ПДС из НПФ. Об этом надо подумать», — отметил Аксаков.

Депутат отметил, что интерес населения к ПДС должен вырасти благодаря планируемому введению налоговых льгот для работодателей, которые будут частично оплачивать взносы сотрудников в программу: компании смогут снизить налогооблагаемую базу на сумму своих взносов.

Кроме того, привлечь больше участников может обсуждаемое повышение налогового вычета по семейным инвестициям — с текущих 400 тысяч до 1 миллиона рублей в год.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что при ежемесячной зарплате в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов россиянам обеспечено максимальное количество пенсионных баллов за год. За год полагается до десяти баллов, которые можно получить при официальном годовом заработке 2,76 миллиона рублей, то есть при ежемесячной зарплате в 230 тысяч рублей до вычета налогов.

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