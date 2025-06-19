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19:34, 19 июня 2025Силовые структуры

Экс-депутата Заксобрания российского города объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-депутата Заксобрания Петербурга Резника
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника (признан Минюстом России иностранным агентом). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

О возбуждении уголовного дела в отношении экс-парламентария не сообщалось. На сайте ведомства не указано, по какой именно статье его разыскивают.

20 апреля 2022 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Резника к пяти месяцам лишения свободы по делу о незаконном хранении марихуаны весом 18,2 грамма.

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