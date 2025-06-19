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19:12, 19 июня 2025Экономика

Фонтан в российском городе посадили за решетку

Главный фонтан Пензы обнесли решеткой
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Ушаров / Фотобанк Лори

Власти Пензы обнесли главный фонтан города забором из-за нарушающих правила жителей. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Речь идет о фонтане на улице Московской. Горожане жалуются на высокое ограждение, которое портит внешний вид арт-объекта. В администрации, в свою очередь, заявили, что пошли на такие меры из-за взрослых и детей, которые часто купались в фонтане, хотя делать это запрещено. В результате неоднократно происходили поломки.

Решетку планируют оставить на весь сезон работы фонтана. После власти пообещали изучить отзывы жителей об изменениях и принять дальнейшее решение.

Ранее в Екатеринбурге установили фонари необычной формы. Местные жители заметили, что осветительные конструкции напоминают могильные кресты.

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