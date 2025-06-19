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13:39, 19 июня 2025Россия

На ПМЭФ заявили о заинтересованности в сотрудничестве России и США

Глава АСИ позитивно оценил перспективы бизнес-отношений России и США

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия и США заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве по широкому кругу вопросов — речь идет об освоении космоса, проектах в IT-сфере, в области искусственного интеллекта, освоения Арктики и сельского хозяйства, заявила по итогам диалога «Россия-США» на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.

«Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, поэтому договорились, что такие встречи будем проводить регулярно и, конечно, надеемся на то, что руководители наших стран, президенты, заложили основу для возобновления конструктивного диалога. Он сегодня ведется и на уровне администрации президента, и на уровне бизнеса. Мы позитивно смотрим вперед», — отметила Чупшева.

В свою очередь, президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи согласился, что дискуссия была очень продуктивной и хорошей.

«Американская торговая палата считает развитие бизнеса между Россией и Америкой лучшим решением потенциальных конфликтов. Когда люди занимаются бизнесом, они развивают эти возможности и для Америки, и для России. И это выгодно для всех. Поэтому, чем больше бизнеса, тем лучше для всех», — сообщил он.

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