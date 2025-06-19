Популярный миф о сахаре опровергли

Диетолог Молчанова призвала не исключать сахар при похудении

Существует мнение, будто при похудении всегда необходимо исключать из рациона сахар. Этот популярный миф опровергла диетолог Алена Молчанова, которая дала интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова.

Молчанова призвала не исключать сахар во время диеты. Во-первых, полностью его убрать не получится. Дело в том, что натуральные сахара содержатся, к примеру, во фруктах и овощах, пояснила врач.

Однако, по словам медика, существует здоровая норма потребления, которую установила Всемирная организация здравоохранения. Так, в рационе допускается присутствие 25-30 граммов именно добавленного сахара в день, объяснила Молчанова.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг распространенный миф о салате из помидоров и огурцов. По его словам, эти овощи не нейтрализуют друг друга при совместном употреблении.