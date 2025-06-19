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11:31, 19 июня 2025Забота о себе

Популярный миф о сахаре опровергли

Диетолог Молчанова призвала не исключать сахар при похудении
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daniel Kraus / Unsplash

Существует мнение, будто при похудении всегда необходимо исключать из рациона сахар. Этот популярный миф опровергла диетолог Алена Молчанова, которая дала интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова.

Молчанова призвала не исключать сахар во время диеты. Во-первых, полностью его убрать не получится. Дело в том, что натуральные сахара содержатся, к примеру, во фруктах и овощах, пояснила врач.

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Однако, по словам медика, существует здоровая норма потребления, которую установила Всемирная организация здравоохранения. Так, в рационе допускается присутствие 25-30 граммов именно добавленного сахара в день, объяснила Молчанова.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг распространенный миф о салате из помидоров и огурцов. По его словам, эти овощи не нейтрализуют друг друга при совместном употреблении.

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