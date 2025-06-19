Предсказано будущее цен на жилье в Москве

ЦИАН: Цены на жилье в Москве могут снизиться на 5-10 процентов

По итогам 2025 года цены на жилье в Москве могут снизиться на 5-10 процентов. Такое будущее рынку недвижимости столицы России предсказал гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что в последние десятилетия жилье дорожает, даже несмотря на кризисные моменты — небольшое снижение в такие периоды отыгрывается новым ростом в будущем. «Но конкретно в этом году мы видим, что цены, скорее, замерли, где-то они немножко стагнировали», — уточнил Григорьев.

Он добавил, что сейчас ввод новых проектов на рынок замедлился, а спрос на фоне высоких ипотечных ставок остается невысоким. Поэтому застройщики вынуждены устраивать акции и охотнее делать скидки. «Глобально мы не ожидаем, что коррекция цен будет больше, чем на 5-10 процентов за год», — заключил специалист.

Ранее россиянам посоветовали копить деньги на вкладах, чтобы иметь возможность взять ипотеку в будущем, когда ставки по кредитам снизятся.