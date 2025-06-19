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21:32, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Раскрыты планы США нанести удар самой мощной неядерной бомбой в мире

Axios: США хотят ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по атомному объекту
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

США хотят ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по атомному объекту для его уничтожения. Такие планы Вашингтона раскрывает издание Axios.

Самой мощной неядерной бомбой признана 30-тонная GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) — «бункер-бастер». Она сверхтяжелая и высокоточная, с ее помощью можно разрушить сотни метров укрепленных подземных объектов.

Основной целью атаки может стать иранский объект в Фордо, который встроен в горный массив. Для подобных целей и был разработан MOP. Для доставки бомбы могут использовать американские стелс-бомбардировщики B-2 Spirit.

По словам экспертов, применение MOP будет беспрецедентным. «Чтобы уничтожить Фордо, потребуется как минимум две бомбы, попавшие точно в одну и ту же точку», — отметил военный аналитик Роберт Пейп.

Специалист добавил, что для ВВС США такая задача технически осуществима, но тестирования в реальных боевых условиях не было.

Ранее газета The New York Times написала, что Иран может перекрыть Ормузский пролив, тем самым сковав Военно-морские силы (ВМС) США во всем Персидском заливе. В Вашингтоне прорабатывают варианты действий при таком сценарии.

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