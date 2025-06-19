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14:36, 19 июня 2025Экономика

Топ-менеджер Сбера рассказал о распознании дипфейков с помощью ИИ

Станислав Кузнецов: технологии банка могут распознать 98% дипфейков
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Mix Tape / Shutterstock / Fotodom

Технологии Сбера способны распознать 98% дипфейков, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«98% любого дипфейка мы можем сегодня распознать в автоматизированном. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие время, через несколько месяцев, добиться 100% показателя. Если в этом будет потребность, мы, безусловно, будем использовать это решение. Это означает, что если наши клиенты получат некие сообщения с использованием дипфейков, то мы сможем своими технологиями помочь клиентам не допустить каких-то неправильных действий, распознав этот дипфейк», — рассказал Станислав Кузнецов.

Он также отметил, что Сбер фактически в еженедельном формате фиксирует новые схемы мошенничества и активно их изучает, чтобы уровень защиты клиентов соответствовал текущим реалиям.

«Сбер в этом направлении, безусловно, инвестирует, в человеческие ресурсы, а также в искусственный интеллект, чтобы создавать уникальные технологии защиты. Мы несем ответственность за наших клиентов, поэтому мы не можем не догонять мошенников и даже не можем идти в ногу с ними. Мы должны быть на шаг впереди для того, чтобы не допустить появления того, чего мы не знаем», — подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка.

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