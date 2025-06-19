Российские бойцы описали свои траты в зоне СВО

Боец с позывным Бист: В день на еду в зоне СВО уходит как минимум 1000 рублей

Бойцы Вооруженных сил России, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), вынуждены тратить десятки тысяч рублей из собственных зарплат на продукты, одежду и снаряжение. Свои траты зарабатывающие по 200-300 тысяч рублей в месяц военные описали в разговоре с «Лентой.ру».

Цены на еду в зоне СВО завышенные, рассказывают бойцы, особенно на рынках. Так, по словам военного с позывным Камчатка, проходящего службу на Запорожском направлении, стоимость одного килограмма помидор может доходить до 350 рублей. В месяц на еду у него и его сослуживцев уходит от 10 до 20 тысяч рублей — в зависимости от «личных предпочтений».

Килограмм мяса, по словам другого военнослужащего с позывным Бист, стоит минимум 600 рублей. Боец с позывным Каспер в свою очередь отметил, что в местных магазинах «с двумя тысячами рублей делать нечего», и даже «такие базовые товары, как хлеб, молоко и сигареты», стоят дороже, чем привыкли бойцы.

За сегодня я лично потратил 2500 рублей. Купил йогурт, молочный ломтик, две буханки простого белого хлеба, три самсы, свиной фарш, 10 яиц и докторскую колбасу (вернее — колбасное изделие из куриного филе). Если нормально питаться, то в день уходит как минимум 1000 рублей на продукты Бист

Еще одна статья расходов российских военных в зоне СВО — одежда, которая, как рассказал Бист, при выполнении боевых задач быстро изнашивается. «Одежду я покупаю сам, так как один боевой выход — это минус один комплект одежды, а ждать новый очень долго», — отметил он.

Каспер тоже заявил, что одеваться приходится за свой счет, причем цены на военную форму в зоне СВО значительно выше. «Здесь ездят передвижные лавки с военной формой. Она стоит 10 тысяч рублей, в то время как в России 4500 рублей», — рассказал он. «15 тысяч у меня уходит на покупку дополнительных вещей — футболок, формы, амуниции, у кого-то — пижамы, термобелья, — перечисляет Камчатка. — Этим обеспечивают, но где-то размер не тот, где-то просто не подходит по погоде и условиям».

Как заявил Бист, в зоне СВО бывают ситуации, когда за один день можно потратить сразу ползарплаты. По его словам, каждый из его подразделения скидывается по несколько тысяч рублей на оплату терминала Starlink. Кроме того, военные сами оплачивают топливо для генераторов (не менее 600 рублей в день), а иногда и дорогостоящее военное оборудование.

На что-то приходится откладывать по несколько месяцев. Например, на установку РЭБ. Если хочешь жить, то покупаешь ее за свои деньги Бист

Другие военные также скидываются, «чтобы что-то отослать ребятам на передок», и на похороны товарищей. Как описал ситуацию боец с позывным Камчатка, в месяц на это уходит 10 тысяч рублей. А на похороны, по словам Биста, военные скидывают, «сколько есть совести».

Кроме того, десятки тысяч рублей российские военные тратят на такси — им пользуются, чтобы без задержек доехать до дома во время отпуска. «До Москвы я доехал за 44 тысячи рублей — на такси через знакомого. Здешние берут только до Ростова 25 [тысяч]», — рассказал Каспер.

Военнослужащие признаются, что зарплаты им порой не хватает, а иногда они даже просят деньги у родственников.

Ранее российские военные рассказали, что в зоне СВО появились женщины, которых называют «черными вдовами» и «мальвинками». Первые охотятся за выплатами, которые положены участникам спецоперации, а вторые якобы могут передавать Украине данные, полученные от российских военных.