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05:34, 19 июня 2025Экономика

В России почти в четыре раза подешевел один продукт

Shot: Стоимость десятка яиц в России упала почти в четыре раза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В России почти в четыре раза подешевел один продукт. Речь идет о куриных яйцах, сообщает Telegram-канал Shot.

Стоимость десятка яиц снизилась до 32 рублей, отмечается в публикации. В магазинах разных торговых сетей цена варьируется от 43 до максимальных 74 рублей.

Независимый эксперт Александр Корбут пояснил, что главной причиной падения цен стало сокращение спроса со стороны покупателей. Еще одной причиной является высокая стоимость утилизации этого товара для компаний.

Ассоциация экспертов рынка ритейла и Россельхознадзор также подтвердили информацию о снижении цен на яйца по всей России, уточнил канал.

12 июня сообщалось, что впервые с октября 2023 года в России цена за десяток яиц опустилась ниже 100 рублей.

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