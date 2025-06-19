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14:07, 19 июня 2025Россия

В России сдачу ЕГЭ для 600 детей приостановили из-за угрозы беспилотников

На Ставрополье сдачу ЕГЭ для 600 учеников приостановили из-за угрозы БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Марины Смагиной

В Ставропольском крае сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) приостановили более чем для 600 учеников, так как в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила министр образования края Мария Смагина в Telegram-канале.

«Чтобы обезопасить жизнь детей, приостановлена работа 31 пункта проведения экзамена. Сегодня в крае резервный день, пишет [экзамен] 631 ребенок», — сообщила министр.

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По ее словам, дети смогут продолжить написание экзамена после того, как режим беспилотной опасности будет отменен. О введении опасности атаки БПЛА, как уточняется, также оповестили руководителей летних лагерей, сотрудников колледжей и вузов.

О беспилотной опасности в Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров объявил в 11:47 по московскому времени. Он не привел никаких других данных о возможной атаке со стороны ВСУ.

ЖЗЛ
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