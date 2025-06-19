В России заявили о готовности возобновить поставки газа по «Северному потоку-2»

Новак: Россия может начать поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2»

Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток-2». Решение зависит от того, есть ли интерес у европейских покупателей, рассказал в интервью на канале «Россия-24» вице-премьер России Александр Новак.

«Это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. Мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», — пояснил Новак.

По его словам, одна нитка «СП-2» остается пригодной для поставок газа, три оставшиеся повреждены в ходе взрыва в результате терактов.

«Это инфраструктура, которая была создана "Газпромом" в партнерстве с европейскими компаниями. Она создается для того, чтобы обеспечить долгосрочные поставки газа», — напомнил чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа. По его словам, экономика Германии «балансирует на грани рецессии».