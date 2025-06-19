ВТБ и правительство Санкт-Петербурга внедрят цифровые платежи на транспорте

ВТБ и Санкт-Петербург договорились внедрить биометрию на транспорте

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года ВТБ и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в области внедрения современных платежных решений в городском транспорте. Документ подписали президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Соглашение закрепляет намерение сторон расширить использование цифровых технологий, включая биометрическую оплату проезда, в наземном транспорте города. Оно стало логичным продолжением пилотного проекта, запущенного в декабре 2024 года на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» петербургского метрополитена. Инициатива была реализована на базе платформы ВТБ «Транспортный процессинг».

«Сегодня Россия — одна из самых "цифровых" стран мира, где у людей есть широчайшие возможности для взаимодействия с банками, магазинами, госучреждениями дистанционно. И это сделано на базе наших российских решений и продуктов», — отметил Андрей Костин.

Он подчеркнул, что внедрение биометрических решений в транспорте — важный шаг к созданию суверенной, удобной и безопасной городской среды. По его словам, ВТБ продолжит развивать проекты в сфере цифровых финансовых сервисов и готов содействовать цифровизации Санкт-Петербурга как одного из самых технологичных городов страны.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что город последовательно реализует стратегию цифровизации городской инфраструктуры.

«Совместные проекты с ВТБ позволяют ускорить внедрение передовых решений, направленных на повышение качества жизни горожан. Биометрическая оплата — это новый уровень удобства, безопасности и эффективности в системе общественного транспорта», — сказал Александр Беглов.

Для использования системы оплаты по биометрии пассажиру необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия», дать согласие на использование биометрии на сайте и привязать банковскую карту. Оплата проезда будет происходить автоматически — при взгляде на камеру турникета.

