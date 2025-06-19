Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:55, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Зеленский пригрозил навести порчу на Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус заявили, что Зеленский угрожал им наведением порчи
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что во время розыгрыша президента Украины Владимира Зеленского тот пригрозил навести на них порчу. Об этом сообщает издание Life.ru.

По словам пранкера Вована, Зеленский во время телефонного разговора вел себя неадекватно, издавал какие-то странные звуки, а затем заявил, что наведет на них порчу.

Также Вован и Лексус отметили, что обычно они звонят людям, которые имеют влияние на политическую повестку, но своим звонком Зеленскому сделали исключение, поскольку не считают, что политик имеет какое-то влияние в мире.

Они добавили, что в ближайшее время не планируют звонить президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус презентовали пранк с экспертом Конгресса США, исполнительным директором и директором по персоналу Хельсинской комиссии Полом Массаро. В частности, пранкеры под видом высокопоставленного украинского чиновника поинтересовались у него, каково отношение конгрессменов к Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил удары по Ирану

    Влюбленные поклялись не летать рейсами одного авиаперевозчика из-за попытки их разлучить

    Экс-депутата Заксобрания российского города объявили в розыск

    Собчак встала в шесть утра и оценила подъем фразой «так я долго не протяну»

    Названа возможная дата удара США по Ирану

    Врачи списали симптомы опасного заболевания у 30-летней женщины на тревожность

    ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

    Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

    Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

    В США признали неспособность Израиля уничтожить ядерный объект Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости