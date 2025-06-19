Зеленский пригрозил навести порчу на Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус заявили, что Зеленский угрожал им наведением порчи

Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что во время розыгрыша президента Украины Владимира Зеленского тот пригрозил навести на них порчу. Об этом сообщает издание Life.ru.

По словам пранкера Вована, Зеленский во время телефонного разговора вел себя неадекватно, издавал какие-то странные звуки, а затем заявил, что наведет на них порчу.

Также Вован и Лексус отметили, что обычно они звонят людям, которые имеют влияние на политическую повестку, но своим звонком Зеленскому сделали исключение, поскольку не считают, что политик имеет какое-то влияние в мире.

Они добавили, что в ближайшее время не планируют звонить президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус презентовали пранк с экспертом Конгресса США, исполнительным директором и директором по персоналу Хельсинской комиссии Полом Массаро. В частности, пранкеры под видом высокопоставленного украинского чиновника поинтересовались у него, каково отношение конгрессменов к Украине.