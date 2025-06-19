Журнал «Москвичка» провел квартирник под гитару в питерском дворе

Журнал «Москвичка» провел квартирник под гитару в рамках вечерней программы ПМЭФ

В рамках вечерней программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)-2025 журнал «Москвичка» 18 июня провел уютный светский квартирник во дворе клубного дома Cheval Court. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Журнал создается под началом Кристины Потупчик. В прошлом году состоялся масштабный гала-ужин в Этнографическом музее, на котором собрались все: от политиков и бизнесменов до артистов и телеведущих. В этом году команда учла тренд на комьюнити и на новую искренность, в связи с чем выбрала другой формат, более камерный и уютный.

«В том году мы, журнал "Москвичка", впервые заявили о себе на форуме громким и масштабным вечером. До сих пор об этом ужине говорят и, конечно, все ждали, что же будет в этом году. Сегодня же мы решили выйти в неформальную часть форума в новом формате — уютный коктейль во дворе клубного дома Cheval Court» — поделилась Алена Бердова, бренд-директор журнала.

Хедлайнером вечера стал певец Игорь Николаев, под хиты которого танцевали все: Кристина Потупчик, Дарина Алексеева, Юлия Пош, Анна Седакова, Ксения Шипилова, Дима Билан, Покрас Лампас, Анна Цуканова-Котт, Алексей Гореславский, Марианна Максимовская, Александр Сысоев, Яна Чурикова и другие. За коктейли отвечал бар «Онегин», в котором можно было попробовать коктейль «Выпьем за любовь».

В 2024 году журнал «Москвичка» в рамках Петербургского международного экономического форума провел торжественный ужин в честь открытия выставки «Всегда она». Мероприятие прошло в закрытом формате при поддержке Центра красоты и здоровья Gardenia. Специальным гостем вечера стал заслуженный артист России Дима Билан.