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03:25, 20 июня 2025Мир

Министр обороны Британии заявил об «окне» для решения по Ирану

Лэмми заявил о двухнедельном «окне» для дипломатического решения по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил об «окне» для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

В четверг, 19 июня, глава британского министерства провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

«Сегодня в Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения», — сказал Лэмми.

Ранее США призвали Иран согласиться на их предложения по ядерной программе, пригрозив «серьезными последствиями» в случае отказа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что сейчас Тегеран находится в очень слабой и уязвимой позиции на фоне израильских атак.

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