Президент заявил о продолжении выстраивания с БРИКС независимой платежной инфраструктуры

Владимир Путин: Востребован опыт в создании и обращении цифровых нацвалют БРИКС

Россия продолжит выстраивать с партнерами из стран БРИКС независимые механизмы и платежную инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Что касается платежной инфраструктуры, то здесь мы продолжим тесно работать с коллегами по БРИКС, выстраивать эффективные, надежные и, повторю, независимые от внешнего вмешательства механизмы и сервисы», — сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас востребован опыт в создании и обращении цифровых национальных валют. Он напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг.

«Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков. Прошу Центральный банк и Правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — сказал Путин.

Ранее в рамках ПМЭФ генеральный директор А7, специально созданной ПСБ компании, которая специализируется на трансграничных расчетах, Илан Шор напомнил, что традиционная банковская система показала свою неустойчивость. Он подчеркнул, что нужно создавать дифференцированные подходы.

А7 уже предложила рынку, и он успешно работает, новый механизм трансграничных расчетов, который позволяет проводить безопасные переводы в любую страну.

Кроме того, как на одной из сессий форума рассказал Шор, компания предлагает и цифровую валюту — А7А5. Это первый в мире рублевый стейблкоин.

«Это первый в мире стейблкоин, доходный, привязанный к рублю, у которого нет риска заморозки, в отличие от USDT, который сегодня тоже привлекает клиентов, тех, кто вынужден быть участником крипторынка», — пояснял Шор.

