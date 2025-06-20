Россиянам дали советы по избежанию пожаров в квартире летом

Строитель Васильев: Зеркала напротив окон увеличивают риск пожара в квартире

Зеркала, стоящие напротив окон, увеличивают риск пожаров в квартире летом. Об этом и других представляющих опасность в теплое время года факторах рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лучи отражаются от зеркал на противоположной стене или вещах, постепенно нагревая их. Риск пожаров также повышают стоящие на подоконнике или рядом с ним выпуклые стеклянные предметы: вазы, декоративные шары, бутылки, кувшины, статуэтки. «Под прямыми солнечными лучами они срабатывают как линза, фокусируя солнечный свет», — объяснил Васильев.

Для снижения риска эксперт посоветовал расположить зеркала так, чтобы они не находились напротив окон. Лучше всего, если повесить их на перпендикулярной окну стене. Также не стоит оставлять на подоконнике стеклянные предметы в солнечные дни. Кроме того, летом лучше убрать подальше от окна бумагу, спиртосодержащие жидкости, аэрозоли и другие горючие материалы.

«В часы максимальной солнечной активности с 11 до 16 часов плотно закрывайте окно шторами или жалюзи», — рекомендовал Васильев. Он добавил, что перед отпуском следует особенно внимательно отнестись к упомянутым деталям.

Ранее владельцев загородных домов призвали застраховать жилье. По данным экспертов, этот тип недвижимости в четыре раза чаще подвергается пожарам.