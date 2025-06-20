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03:41, 20 июня 2025Экономика

Россиянам раскрыли список дешевых продуктов в июле

Экономист Казанцева: В России фрукты, овощи, ягоды и зелень подешевеют в июле
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

В июле следует ожидать традиционного снижения цен на фрукты, овощи, ягоды и зелень. Таким прогнозом с агентством «Прайм» поделилась кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

Эксперт отметила, что в предстоящем месяце на прилавках отечественных магазинов появится много местных овощей и фруктов. В связи с этим избыток предложения и конкуренция спровоцируют снижение их стоимости. По словам Казанцевой, в июле стоит ждать уменьшения цены на яблоки, груши, морковь, редис и чеснок.

Кроме того, заметно упадут цены на картофель, лук и зелень. Наиболее доступными для потребителей станут сезонные ягоды — клубника, черника, смородина и крыжовник. Их поставки вырастут с началом сезона сбора.

При этом покупателям стоит учитывать, что погодные условия и логистические трудности могут оказать влияние на динамику цен. Если урожай окажется ниже ожидаемого, снижение цен будет менее выраженным, подчеркнула экономист. Она резюмировала, что в целом июль будет благоприятным временем для покупки свежих овощей и фруктов по сниженным ценам. Это поможет разнообразить рацион и сэкономить семейный бюджет.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года продажа картофеля упала в России на восемь процентов. Также на шесть процентов выросли продажи хлеба, макарон и круп.

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