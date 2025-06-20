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21:37, 20 июня 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» оголила ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, поделилась новыми откровенными снимками. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, спортсменка предстала в бикини, оформленном в красно-белую клетку. На одном размещенном кадре видно, что изделие включает в себя бюстгальтер в виде банданы и стринги, которые оголяют ее ягодицы. «Когда я рядом, жизнь всегда кажется пикником», — подписала блогерша публикацию.

Подписчики оценили фигуру знаменитости в комментариях. «Ты такая идеальная», «Красотка», «Ты великолепна», «Вторая Памела Андерсон», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала тело в микробикини.

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