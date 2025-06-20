Сообщения о милитаризации молодежи в России не подтвердились

Сообщения о продолжающейся милитаризации молодежи в России не подтвердились

Telegram-канал «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны Украины опубликовал пост, в котором утверждалось, что в России якобы продолжается милитаризация молодежи — подростков под видом летней практики приглашают на работу в концерн «Калашников». Данная информация не нашла реального подтверждения.

Авторы поста подчеркнули, что несовершеннолетних собираются привлечь к производственным процессам концерна, производящего оружие и боеприпасы. «Эта инициатива "Калашникова" — часть системных мер по милитаризации детей и подростков», — сказано в тексте.

Данная информация не соответствует действительности. Согласно сведениям в официальном Telegram-канале «Калашникова», школьникам предлагают попробовать себя в овладении 10 профессиями на «Ижевском механическом заводе». Подростков от 16 лет оформят в соответствии с требованиями Трудового кодекса России, они смогут работать пять дней в неделю и получать зарплату минимум в 22 тысячи рублей. Трудоустройство исключительно добровольное. Для ребят открыты следующие вакансии: ученик слесаря механосборочных работ, ученик контролера станочных и слесарных работ, ученик контролера измерительных приборов и специального инструмента, ученик контролера по термообработке, ученик комплектовщика изделий и инструмента, рабочий зеленого хозяйства, распределитель работ.

Летняя подработка — обычная практика для школьников на период летних каникул. Ежегодно многие организации открывают подобные вакансии для несовершеннолетних, ведь официально устроиться на работу в России граждане могут уже с 14 лет. Без специальных знаний и навыков они могут работать курьерами, промоутерами, продавцами, аниматорами, подсобными рабочими, расклейщиками объявлений, гардеробщиками, мойщиками посуды.

Кроме того, подработка в период летних каникул для школьника — это возможность не только самостоятельно заработать первые деньги, но и получить полезный опыт и повысить финансовую грамотность — на важность усвоения ее навыков указывали в Минфине России. Также подобный опыт — это шаг на пути к формированию трудового стажа и социальных прав, о чем рассказывали в Социальном фонде России.

Утверждения, что в России продолжается милитаризация молодежи, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Украинские СМИ распространили сведения о том, что российских школьников приглашают на работу в концерн «Калашников» под видом летней практики. Данная информация оказалась фейком, так как подработка для школьников на период летних каникул является обычной практикой и дает им возможность заработать первые деньги, повысить финансовую грамотность и начать трудовой стаж.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».