Украина назвала способ достичь прогресса в переговорах с Россией

Замглавы МИД Украины Кислица заявил, что переговоры с РФ в Стамбуле неэффективны

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться, чтобы мирный процесс сдвинулся с «мертвой точки». Об этом заявил первый заместитель украинского министра иностранных дел Сергей Кислица, его цитирует «РБК-Украина».

Он отметил, что формат переговоров сторон конфликта в Стамубле не принесет прогресса, кроме договоренностей об обмене военнопленными, и не сможет изменить сложившуюся ситуацию. Кислица напомнил, что Киев в ходе двух раундов переговоров с Москвой настаивал на подготовке встречи Зеленского и Путина.

Он подчеркнул, что без этого «вряд ли можно достичь сногсшибательных решений». «У россиян взамен совсем другая логика — что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры», — добавил Кислица.

19 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе.