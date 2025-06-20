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08:14, 20 июня 2025Бывший СССР

Украина назвала способ достичь прогресса в переговорах с Россией

Замглавы МИД Украины Кислица заявил, что переговоры с РФ в Стамбуле неэффективны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться, чтобы мирный процесс сдвинулся с «мертвой точки». Об этом заявил первый заместитель украинского министра иностранных дел Сергей Кислица, его цитирует «РБК-Украина».

Он отметил, что формат переговоров сторон конфликта в Стамубле не принесет прогресса, кроме договоренностей об обмене военнопленными, и не сможет изменить сложившуюся ситуацию. Кислица напомнил, что Киев в ходе двух раундов переговоров с Москвой настаивал на подготовке встречи Зеленского и Путина.

Он подчеркнул, что без этого «вряд ли можно достичь сногсшибательных решений». «У россиян взамен совсем другая логика — что сначала мы должны выполнить их требования, а уже потом встретятся лидеры», — добавил Кислица.

19 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе.

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