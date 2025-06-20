В России обеспокоились закрытием неба Армении для отечественных самолетов

Вице-премьер Оверчук: Армения может закрыть небо для российских самолетов

Москва обеспокоена возможным закрытием неба над Арменией для отечественных самолетов. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит Telegram-канал Minval — LIVE.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Оверчук рассказал о последствиях евроинтеграции Армении. Если последняя вступит в Евросоюз, Брюссель скажет ей закрыть воздушное пространство для РФ, объяснил он.

«И вы закроете небо, и у вас выбора не будет», — добавил он. По словам вице-премьера, Россия внимательно оценивает такие перспективы.

Ранее Молдавия захотела возобновить прямые рейсы в Россию. Министр транспорта РФ Роман Старовойт ответил, что Москва готова рассмотреть вопрос выполнения перевозок в европейскую страну, «если не будет проблем с пролетом».