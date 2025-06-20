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13:09, 20 июня 2025Путешествия

В России обеспокоились закрытием неба Армении для отечественных самолетов

Вице-премьер Оверчук: Армения может закрыть небо для российских самолетов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетПМЭФ 2025

Фото: frank_peters / Shutterstock / Fotodom

Москва обеспокоена возможным закрытием неба над Арменией для отечественных самолетов. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит Telegram-канал Minval — LIVE.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Оверчук рассказал о последствиях евроинтеграции Армении. Если последняя вступит в Евросоюз, Брюссель скажет ей закрыть воздушное пространство для РФ, объяснил он.

«И вы закроете небо, и у вас выбора не будет», — добавил он. По словам вице-премьера, Россия внимательно оценивает такие перспективы.

Ранее Молдавия захотела возобновить прямые рейсы в Россию. Министр транспорта РФ Роман Старовойт ответил, что Москва готова рассмотреть вопрос выполнения перевозок в европейскую страну, «если не будет проблем с пролетом».

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