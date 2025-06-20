Звезда «Афони» прокомментировала слухи о своей кончине

78-летняя звезда «Афони» Нина Маслова назвала ужасными слухи о своей кончине

Актриса Нина Маслова, известная по роли в фильме «Афоня», пожаловалась на то, что СМИ публикуют слухи о ее кончине. Об этом она рассказала порталу «Абзац».

По словам 78-летней артистки, иногда она узнает страшные «новости» даже от своих знакомых.

«Мне на улице подходили, говорили, что видели заметки об этом. Однажды однокурсница позвонила по этому поводу. Это, конечно, ужасно!» — сказала Маслова.

По информации издания, сейчас заслуженная артистка России предпочитает жить в уединении, не участвовать в культурных мероприятиях и часто посещать церковь.

Ранее стало известно, что звезда «Большой перемены» отреагировал на слухи о своей госпитализации. Актер Александр Збруев назвал это фейком.