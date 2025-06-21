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15:41, 21 июня 2025Культура

Документальный проект Okko «Черкизон» стал участником фестиваля «Пилот»

Документальный проект Okko «Черкизон» стал участником фестиваля сериалов «Пилот»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Черкизон. Ад и рай новой России»

Документальный проект Okko «Черкизон. Ад и рай новой России» стал участником конкурсной программы фестиваля «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Со сцены фестиваля сериал представили продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров и генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Героями сериала стали непосредственные участники эпохи рассвета и падения Черкизона: певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана ИсмаиловаЕкатерина Романова и многие другие.

Автор сценария и режиссер трехсерийного документального цикла — петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. В качестве продюсеров проекта выступили Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.

«Для нас "Черкизон. Ад и Рай новой России" — это исследование абсолютно уникальной эпохи в истории страны ― сочетание гламурного блеска и нищеты, эпохи, когда одни быстро и высоко поднимались, а другие оставались на социальном дне и были вынуждены выживать. Черкизовский рынок ― это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звездами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые, по факту, и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью», — рассказал Тодоров.

Он назвал проект абсолютно уникальным портретом эпохи, рассказанным непосредственно участниками тех событий. «И это хорошее напоминание о том, к чему приводят быстрые, разительные перемены в политике и социуме. Есть повод задуматься ― хотим ли мы в нашей жизни подобных перемен и какую цену готовы за это заплатить?» — отметил продюсер.

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