Позитивное отношение иранской оппозиции к Израилю объяснили

Востоковед Лукьянов: Иранская оппозиция сотрудничает с внешними врагами режима

Представители различных оппозиционных движений в Иране активно сотрудничают с внешними врагами исламского режима, в том числе с Израилем. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

По словам востоковеда, среди оппозиции распространено положительное отношение к Израилю. При этом все эти движения преследуют собственные цели, которые не всегда заключаются в свержении существующего строя. Наконец, в целом израильская военная операция все же дискредитирует еврейское государства в глазах иранцев, добавил Григорий Лукьянов.

«Все действия, которые сегодня предпринимает Израиль, внутри Ирана вызывают враждебную реакцию и новых друзей ему не добавляют», — резюмировал эксперт.

Ранее американский дипломат Чез Фриман назвал главное условие вступления США в израильско-иранский конфликт. По его мнению, все зависит от решения президента Дональда Трампа.