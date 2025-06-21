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06:15, 21 июня 2025МирЭксклюзив

Позитивное отношение иранской оппозиции к Израилю объяснили

Востоковед Лукьянов: Иранская оппозиция сотрудничает с внешними врагами режима
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Представители различных оппозиционных движений в Иране активно сотрудничают с внешними врагами исламского режима, в том числе с Израилем. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

По словам востоковеда, среди оппозиции распространено положительное отношение к Израилю. При этом все эти движения преследуют собственные цели, которые не всегда заключаются в свержении существующего строя. Наконец, в целом израильская военная операция все же дискредитирует еврейское государства в глазах иранцев, добавил Григорий Лукьянов.

«Все действия, которые сегодня предпринимает Израиль, внутри Ирана вызывают враждебную реакцию и новых друзей ему не добавляют», — резюмировал эксперт.

Ранее американский дипломат Чез Фриман назвал главное условие вступления США в израильско-иранский конфликт. По его мнению, все зависит от решения президента Дональда Трампа.

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