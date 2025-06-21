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22:31, 21 июня 2025Мир

В ФРГ подали в прокуратуру заявление на Мерца

Канцлера Мерца обвинили в нарушении Конституции ФРГ после слов об Израиле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Около 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление против канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на соответствующее обращение.

Авторы документа обвинили канцлера в нарушили нескольких положений Конституции Германии: «идеи международного взаимопонимания», а также «заповеди мира». Заявление было подано в Генпрокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина.

Как отметило издание, среди подписавших документ — художники, музыканты и комики, публицист Патрик Бааб, а также Михаэль фон дер Шуленбург, представляющий BSW в Европарламенте.

Ранее Мерц заявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, ударив по Ирану.

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