МИД осудил пролет украинских дронов над Казахстаном для ударов по России

Москва осуждает использование Украиной воздушного пространства Казахстана для пролета дронов, нацеленных на объекты на территории России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале.
Захарова уточнила, что 19 и 20 июня зафиксированы факты пролета нескольких десятков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Западно-Казахстанской области.
«Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — примечание «Ленты.ру»», — подчеркнула она. Представитель министерства призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» отреагировать на эти провокации.
Ранее Захарова заявила, что руководство Украины становится источником все более серьезных угроз.