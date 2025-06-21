Российский кулинарный критик рассказал о риске заражения паразитами от дешевой еды

Критик Алексеев предупредил о риске заражения гельминтами в дешевых суши

У любителей дешевых суши есть риск заразиться паразитами, потому что при приготовлении таких блюд используется, как правило, некачественное сырье. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на кулинарного критика Дмитрия Алексеева.

По данным канала, он рассказал, что гельминты погибают при шоковой заморозке от минус 60 градусов по Цельсию. По словам критика, в приготовлении японских блюд используется не только рыба из Японии. Так, если речь идет о не очень дорогом ресторане, который не специализируется на приготовлении какого-нибудь редкого продукта, то это все российское производство. Он подчеркнул, что отечественные рыба и морепродукты ни в коем случае не хуже японских. «К счастью, в последние годы у нас они напрямую доставляются с Дальнего Востока, Мурманска», — сказал Алексеев.

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