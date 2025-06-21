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22:15, 21 июня 2025Бывший СССР

Украина заявила о планах открыть линии производства вооружения в Европе

Зеленский: Украина откроет линии производства вооружения в странах Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Suzanne Plunkett / Pool / AP

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского политика.

Как уточнил глава государства, Киев начал программу Build with Ukraine («Строй с Украиной»). «Летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы», — добавил он.

Как уточнил украинский лидер, программа будет реализовываться в странах, «которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине».

Ранее Зеленский заявил, что Украина в будущем сможет покрыть собственным производством свои потребности в оружии на 40 процентов.

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