Украина заявила о планах открыть линии производства вооружения в Европе

Зеленский: Украина откроет линии производства вооружения в странах Европы

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского политика.

Как уточнил глава государства, Киев начал программу Build with Ukraine («Строй с Украиной»). «Летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы», — добавил он.

Как уточнил украинский лидер, программа будет реализовываться в странах, «которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине».

Ранее Зеленский заявил, что Украина в будущем сможет покрыть собственным производством свои потребности в оружии на 40 процентов.