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14:15, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл возможный объем производства оружия на Украине

Зеленский: Украина в будущем сможет покрыть 40 процентов потребностей в оружии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Stoyan Yotov / Shutterstock / Fotodom  

Украина в будущем сможет покрыть собственным производством свои потребности в оружии на 40 процентов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран Бухарестской девятки в Вильнюсе, передает «Экономическая правда».

«Украина может покрыть до 40 процентов своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого нужно стабильное финансирование», — уточнил политик.

Зеленский также призвал стран-союзников передать Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал об увеличении производства вооружения. По его словам, по ряду показателей был зафиксирован рост в 35 раз.

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