В Киеве заявили об увеличении производства вооружения на Украине в 35 раз

Сибига: Украина увеличила производство вооружения по ряду показателей в 35 раз

Украина значительно увеличила производство вооружения для своей армии. По ряду показателей фиксируется рост в десятки раз, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает портал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«По некоторым направлениям, опять же, мы нарастили наше производство на порядки. Даже по некоторым показателям в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии, для нужд украинской обороны», — рассказал глава МИД Украины.

По его словам, Киев сделает все, чтобы избавиться от зависимости от других стран в производстве вооружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения по военному производству. Они были достигнуты Киевом и Берлином в ходе его визита в Германию.