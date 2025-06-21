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22:59, 21 июня 2025Россия

Мединский сравнил ситуацию на Украине с Северной войной

Мединский: Украина не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам политика, ситуация на Украине схожа с Северной войной XVII века, когда шведы не хотели сразу принять более выгодные для себя мирные условия, которые предлагала Россия. Как указал Мединский, тогда Петр I хотел мира, ему нужен был просто выход к Балтийскому морю.

«Однако, шведы многократно отклоняли его мирные предложения, с каждым разом предложения Петра становились все более жесткими, ну и закончилось это спустя 21 год подписанием Ништадтского мира», — сравнил он.

Ранее Мединский заявил, что позиция Киева на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева.

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