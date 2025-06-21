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07:02, 21 июня 2025Бывший СССР

В Киеве поддержали слова Путина о Зеленском

Соскин: Путин прав, говоря о невозможности подписания соглашения с Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент России Владимир Путин прав, говоря, что с украинским лидером Владимиром Зеленским нельзя подписывать соглашение о прекращении огня. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он пояснил, что Зеленский «находится в антиправовом международном поле». «Потом просто придет кто-нибудь другой и скажет: а на каком основании вы с Зеленским все это подписали?» — отметил Соскин.

По его словам, американский президент Дональд Трамп придерживается аналогичной позиции и понимает, что Зеленский должен уйти в отставку. Однако пока неясно, как именно это может произойти, добавил эксперт.

Ранее Путин заявил, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной. Он выразил готовность встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров, но подчеркнул, что на финальном документе должны быть подписи легитимных властей.

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