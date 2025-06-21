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09:55, 21 июня 2025Мир

Вэнс рассказал о планах Трампа ударить по Ирану

Вэнс: Трамп будет пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп будет пытаться урегулировать конфликт с Ираном с помощью дипломатии, однако если переговоры зайдут в тупик, он готов проявить решимость в решении проблемы иранского ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент Трамп неоднократно говорил, что будет придерживаться дипломатических методов в решении конфликта с Ираном до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала и что дополнительные переговоры ничего нам не дают, он сделает все необходимое, чтобы покончить с иранской ядерной программой», — подчеркнул вице-президент.

Вэнс указал на то, что именно Трамп примет окончательное решение по прямому вовлечению США в боевые действия против Тегерана, однако «наступает крайний срок, чтобы определиться». При этом, по его словам, глава Белого дома хочет уделить переговорам «еще немного времени» и посмотреть, сможет ли дипломатия урегулировать конфликт.

Ранее отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что слова Трампа о необходимости двух недель на принятие решения по втягиванию в конфликт с Ираном может быть «хитрой уловкой», направленной на усыпление бдительности Тегерана.

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