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22:00, 21 июня 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о прорыве ВС России в Днепропетровской области

«РВ»: ВС РФ прорвались в населенном пункте Шевченко в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались в населенном пункте Шевченко в ходе боев в Днепропетровской области «и на еще одном участке», заявил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как уточнил источник, на новопавловском направлении российские войска прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли уже большую часть поселка Шевченко.

«Русские продвинулись в Шевченко со стороны Бурлацкого и проводят штурм юго-западной, южной и восточной частей поселка», — говорится в сообщении со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Ранее стало известно, что ВС России продолжили наступление в Днепропетровской области.

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