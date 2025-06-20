Появились подробности о боях в Днепропетровской области

МО: ВС России продолжили наступление в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в Днепропетровской области. Подробности боев появились в сообщении российского Министерства обороны для журналистов.

Как рассказали в Минобороны, во время боев в этом регионе российские войска из группировки «Центр» нанесли поражения шести механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам и полку беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы группировки войск «Центр» также уничтожили более 3410 бойцов ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников ВСУ в Запорожье.