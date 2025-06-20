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12:19, 20 июня 2025Россия

Появились подробности о боях в Днепропетровской области

МО: ВС России продолжили наступление в Днепропетровской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в Днепропетровской области. Подробности боев появились в сообщении российского Министерства обороны для журналистов.

Как рассказали в Минобороны, во время боев в этом регионе российские войска из группировки «Центр» нанесли поражения шести механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам и полку беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы группировки войск «Центр» также уничтожили более 3410 бойцов ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников ВСУ в Запорожье.

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