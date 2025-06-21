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16:48, 21 июня 2025Среда обитания

Ялта и курорт Сбера «Мрия» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Власти Ялты и курорт Сбера «Мрия» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Администрация Ялты и курорт Сбера «Мрия» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

В документе говорится, что ключевыми направлениями сотрудничества станут развитие туристической инфраструктуры и повышение качества туристических услуг. Также планируется продвижение оздоровительного, медицинского и агротуризма на Южном берегу Крыма. Кроме того, соглашением предусмотрена реализация программ внутреннего и въездного туризма.

«Эта поддержка для города неоценима, для всего Южного берега Крыма уже сделано столько важного: это реальные и масштабные проекты. В том числе грандиозный — "Мрия"», — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Генеральный директор курорта Самвел Саруханян, в свою очередь, отметил, что сотрудничество также будет направлено и на сохранение культурного наследия. «Воссоздание исторических объектов, модернизация общественных пространств и создание новых точек притяжения формируют современный облик Южного берега Крыма, при этом сохраняя его уникальную идентичность», — подчеркнул он. Курорт «Мрия» и Сбер уже принимают участие в ряде масштабных проектов по благоустройству территорий.

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