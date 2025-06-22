Президент Ирана отреагировал на удары США по ядерным объектам

Пезешкиан: США решили ударить по ядерным объектам Ирана из-за бессилия Израиля

США решили ударить по ядерным объектам Ирана из-за бессилия правительства Израиля против Тегерана. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает иранское агентство Nour News в Telegram.

«После (...) наблюдения за очевидной беспомощностью сионистского режима они [США] неизбежно вышли на первый план», — высказался лидер светской власти Ирана.

Пезешкиан впервые отреагировал на удары США по ядерным объектам и заявил, что Вашингтон является главной причиной действий Израиля против исламской республики. Политик осудил атаки армии США и призвал иранское общество сплотиться на фоне ударов по инфраструктуре страны.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров назвал в разговоре с «Лентой.ру» возможные ответные меры Ирана после ударов США. Однако он добавил, что Тегеран, вероятно, продолжит терять позиции в регионе.