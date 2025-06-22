Россиянам рассказали об опасных бактериях в стаканчиках для зубных щеток

Биолог Никифорова: На зубных щетках скапливаются стафилококки и стрептококки

На зубных щетках после трех недель использования находят до 104-105 КОЕ/мл различных микроорганизмов — в основном стафилококки и стрептококки, которые активно размножаются во влажной среде стаканчиков, рассказала старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елена Никифорова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснила, что эти микроорганизмы вызывают кариес зубов, участвуют в развитии пародонтита, а при ослаблении иммунитета провоцируют кишечные инфекции, воспалительные процессы кожи, кандидоз слизистой оболочки полости рта. По ее словам, микроорганизмы попадают на щетину зубной щетки при чистке зубов, контакте рук и воздуха окружающей среды.

«Во влажной среде стакана их размножение ускоряется, повышая риск передачи инфекций при повторном использовании. Для минимизации размножения вредных микроорганизмов лучше выбирать стаканы из стекла или керамики, желательно с гладкой внутренней поверхностью — они легко моются и дезинфицируются, менее подвержены накоплению плесени и неприятного запаха», — посоветовала Никифорова.

Она добавила, что стаканы из пластика, особенно дешевого, подходят для хранения щеток хуже, поскольку могут выделять токсичные вещества и быстрее загрязняться. Стакан для щеток должен иметь форму, позволяющую им стоять вертикально, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха вокруг щетины, дополнила Никифорова.

Ранее сообщалось, что на протяжении многих лет ведутся споры о времени чистки зубов относительно завтрака. Точку в этом вопросе поставила врач Ана Перес Бальеста.