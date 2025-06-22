Экономист назвал россиянам способ накопить деньги к пенсии

Экономист Беляев призвал россиян использовать пенсионное софинансирование

Для россиян старшего возраста в качестве сбережений идеально подходит пенсионное софинансирование, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Пользоваться программой он призвал в беседе с «Лентой.ру».

«Это на десять лет надо заряжаться. Это полезный счет. Вы туда вносите три тысячи в месяц — это максимум, что государство готово софинансировать, и оно к этим трем тысячам в месяц добавляет свои три тысячи. То есть в год это получается 72 тысячи, они там лежать должны десять лет, за десять лет под миллион должно у вас накопиться. Это выгодно», — поделился экономист.

Пенсионные накопления, софинансированные государством, разрешают начинать использовать за пять лет до официального выхода на пенсию, уточнил Беляев.

«Есть режим, когда кусками вам эти деньги выдают. Если вы не успели эти деньги все получить, они наследуются, то есть не пропадают, и самое главное для кого-то — это то, что при разводе они не делятся, они ваши», — заключил эксперт.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал о том, что максимальное количество пенсионных баллов за год россиянам обеспечено при ежемесячной зарплате в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов.

