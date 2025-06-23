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09:56, 23 июня 2025Ценности

42-летняя Светлана Лобода снялась в облегающей майке без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя знаменитость позировала у моря в белых брюках и голубой облегающей майке на широких бретелях. При этом видно, что исполнительница отказалась от бюстгальтера, демонстрируя проступающие сквозь ткань соски.

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В то же время звезда распустила волосы. В качестве аксессуаров она выбрала ремень, солнцезащитные очки и коричневую сумку.

Ранее в июне Светлана Лобода снялась топлес. Она позировала в ультракороткой джинсовой юбке, декорированной коричневыми швами.

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