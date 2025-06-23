Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:47, 23 июня 2025Экономика

Дерипаска анонсировал появление в России «новой Калифорнии»

Дерипаска: Кубань может стать «русской Калифорнией», третьей экономикой в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На юге России может появиться «новая Калифорния» — инновационно развитый регион, не воспринимаемый только как «житница и пляж». Об этом бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале по итогам выездного заседания Столыпинского клуба, состоявшегося на форуме «Быть казаком» в Усть-Лабинске.

По словам миллиардера, для реализации анонсированных изменений на Кубани нужны новые подходы к территориальному планированию и размещению производственных мощностей, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, образованию. «Краснодарский край может стать большим центром, ориентированным как на внутренний спрос, так и на растущий интерес со стороны глобального Юга», — подчеркнул он.

Как уточняет «Коммерсантъ», с точки зрения Дерипаски население «русской Калифорнии» на фоне всего этого может увеличиться втрое, достигнув в перспективе 15 миллионов человек, причем рост коснется не только крупных городов, но и сельской местности.

Экономика американского штата Калифорнии выросла в 2024 году на 6 процентов и обошла японскую, став четвертой в мире после США, Китая и Германии с 4,1 триллиона долларов. Как рассказал ранее губернатор Гэвин Ньюсом, Калифорния обогнала всех трех лидеров по темпам роста номинального ВВП, ежегодно прибавляя с 2021-го в среднем 7,5 процента.

В штате, в частности, расположена знаменитая Кремниевая долина — центр информационных технологий, электронной промышленности и научных исследований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

    Объявленного в международный розыск бизнесмена из России нашли в другой стране и задержали

    НАТО предупредили о полном позоре из-за Трампа

    Российская фигуристка показала фото в купальнике

    Запрещенная порнозвезда Бонни Блю объяснила свое отличие от других порномоделей

    В России предложили запретить перепрошивку телефонов

    Россиян предупредили о заморозках

    За сутки от ударов ВСУ по российскому региону пострадали семь человек

    Дерипаска анонсировал появление в России «новой Калифорнии»

    В Иране назвали причину вступления США в конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости