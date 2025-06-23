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01:22, 23 июня 2025Мир

Иран заподозрили в подготовке ударов по военным базам США

NYT: Иран готовится к ударам по военным базам США в Ираке и Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Global Look Press

Иран готовится нанести удары по военным базам США в Ираке и Сирии. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Утверждается, что соответствующие признаки были зафиксированы американской разведкой. Для этой цели Тегеран намерен задействовать поддерживаемые им группировки, однако пока никаких действий в отношении военных США не было предпринято.

«Пока группировки сдерживаются, а иракские власти прилагают все усилия, чтобы отговорить ополченцев от действий», — отмечается в материале.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис призвал власти США вывести из Сирии и Ирака свои войска, поскольку Иран может представлять для них угрозу. «Они станут легкой добычей, если Иран решит их атаковать», — объяснил он свою позицию.

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