Искусанному крысами герою СВО отказали в медпомощи в российской больнице

В Свердловской области искусанному крысами герою СВО отказали в прививке

В Верхней Салде Свердловской области искусанному крысами герою специальной военной операции (СВО) отказали в медпомощи. Об этом пишет портал «Ведомости Урал».

По информации издания, отмеченный наградами военнослужащий обратился в центральную городскую больницу, чтобы получить прививку от бешенства. Однако, как утверждает супруга бойца, ему в грубой форме отказали, сославшись на отсутствие вакцин и иммуноглобулина, и предложили поехать в Нижний Тагил или Екатеринбург.

При каких обстоятельствах крысы напали на участника СВО, не уточняется. Однако местные жители отмечают, что подобные случаи — не редкость. Как пишет автор материала, к увеличению числа грызунов в городе могли привести проблемы с вывозом мусора.

«Ведомости Урал» также подчеркивают, что жители обратились к мэру Верхней Салды Александру Маслову и высказали претензии главврачу медучреждения, расценивая отсутствие лекарств как халатность. В свою очередь, Народный фронт в Свердловской области собирается направить в региональный Минздрав требование проверить работу Верхнесалдинской центральной больницы, обеспечить ее необходимыми препаратами и наказать виновных.

Ранее участник СВО решил вернуться на фронт без стопы после того, как получил отказ в протезировании. По словам бойца, которому на передовой оторвало нижнюю часть ноги, его несколько месяцев переводили из одной больницы в другую, так и не оказав помощь.