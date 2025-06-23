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12:43, 23 июня 2025Мир

Испанию освободили от требования НАТО по повышению расходов на оборону

Испания добилась освобождения от целей НАТО по повышению расходов на оборону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paul Hanna / Reuters

Испания получила освобождение от целевого показателя расходов на оборону в размере 5 процентов от ВВП, установленного НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, Испания увеличит расходы на оборону до 2,1 процента ВВП — «ни больше, ни меньше». Он подчеркнул, что Мадрид готов выполнить амбициозные цели альянса по новому оружию и численности войск, но не возьмет на себя обязательств по планке установленной альянсом.

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали повышение военных расходов до пяти процентов от ВВП к 2035 году. Государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети. Официально об этом решении будет объявлено 25 июня на саммите НАТО.

Сейчас члены альянса выделяют на нужды НАТО максимум 2 процента от ВВП.

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