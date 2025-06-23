Испанию освободили от требования НАТО по повышению расходов на оборону

Испания добилась освобождения от целей НАТО по повышению расходов на оборону

Испания получила освобождение от целевого показателя расходов на оборону в размере 5 процентов от ВВП, установленного НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, Испания увеличит расходы на оборону до 2,1 процента ВВП — «ни больше, ни меньше». Он подчеркнул, что Мадрид готов выполнить амбициозные цели альянса по новому оружию и численности войск, но не возьмет на себя обязательств по планке установленной альянсом.

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали повышение военных расходов до пяти процентов от ВВП к 2035 году. Государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети. Официально об этом решении будет объявлено 25 июня на саммите НАТО.

Сейчас члены альянса выделяют на нужды НАТО максимум 2 процента от ВВП.